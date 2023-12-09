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Законодательство РК

В Бишкеке проходит акция против изменения флага страны

флаг Кыргызстана Фото: pixabay
9 декабря в Бишкеке в сквере им. М. Горького проходит акция против изменения флага страны, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на обильный снег и арест одного из организаторов - активиста Афтандила Жоробекова, митинг состоялся, сообщает Kaktus.media.

В сквере собралось менее 100 человек. Участники митинга спели гимн страны.

В конце сентября спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов вынесли на общественное обсуждение законопроект об изменении флага страны.

Отношение к идее изменилось после того, как ее поддержали Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Президент предложил свой вариант флага, заявив, что, "если, даст Бог, этот вариант пройдет, то отныне мы не будем зависимыми". И добавил, что после изменения флага "будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца".

Изменение флага вызвало критику и недовольство со стороны общественности. Но несмотря на это, 28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага. А спустя день законопроект в первом чтении поддержали парламент и кабмин.

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