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Новый флаг Кыргызстана подняли на главной площади в Бишкеке

Новый флаг Кыргызстана подняли на главной площади в Бишкеке Фото: unsplash
На главной площади Ала-Тоо в Бишкеке сегодня, 1 января 2024 года, подняли новый флаг Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Снимками обновленного флага поделилось информационное агентство АКИпресс.

20 декабря 2023 года Парламент Кыргызстана принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях.

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Уже 22 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменении флага страны. В частности, принятым законом изменена форма лучей солнца на флаге Кыргызстана из волнообразных на прямые.

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