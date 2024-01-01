Новый флаг Кыргызстана подняли на главной площади в Бишкеке

На главной площади Ала-Тоо в Бишкеке сегодня, 1 января 2024 года, подняли новый флаг Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Снимками обновленного флага поделилось информационное агентство АКИпресс.

20 декабря 2023 года Парламент Кыргызстана принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях.

Материал по теме Садыр Жапаров заявил, что идея с изменением флага Кыргызстана принадлежит ему

Уже 22 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменении флага страны. В частности, принятым законом изменена форма лучей солнца на флаге Кыргызстана из волнообразных на прямые.