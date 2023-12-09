По всему Узбекистану ограничили работу газозаправок

Министерство энергетики Узбекистана после критики в свой адрес сообщило об ограничении работы газовых заправок по всему Узбекистану из-за наступления холодов. Минэнерго призвало потребителей к экономии, "пока ситуация не стабилизируется", сообщает Zakon.kz.

По данным Минэнерго и компании "Худудгазътаминот", спрос на природный газ среди населения "немного увеличился" в связи с похолоданием температуры воздуха. Это, в свою очередь, привело "к значительному снижению давления газа".



Кроме того, ожидается снижение давления газа в период холодов, ожидаемых в период с 7 по 16 декабря (0 градусов – 8 декабря, -16 градусов – 12 декабря). На основании этого принимаются меры по ограничению времени работы метановых заправок "в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом".

Ранее об ограничении работы АГНКС сообщили в Андижанской и Сурхандарьинской областях, а также Каракалпакстане и Кашкадарье. Пользователи соцсетей также сообщали об изменении графика работы заправок в Ташкенте и других регионах.



Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее рассказал депутатам, какие меры были предприняты, чтобы избежать энергокризиса этой зимой и за счёт каких источников будет покрываться возможный дефицит газа и электроэнергии.

По его словам, прошлой зимой пиковый дефицит газа достигал 21,6 млн кубометров газа в сутки. Нехватку газа в этом году планируется восполнить из газохранилищ, пропускная мощность которых увеличилась с 18−20 млн до 35−40 млн кубометров. При необходимости будет сокращена на 30% подача газа для части газовых заправок (АГНКС): ранее они получают 15 млн кубометров в сутки, ограничения могут быть введены на 5 млн кубометров.

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Также могут сократить подачу газа на 5 млн кубометров в сутки в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.

Руководители "Узтрансгаза", "Худудгазтаъминота", "Региональных электрических сетей", Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема "готова к любым капризам погоды и аномальным холодам".