Стал известен райдер Веры Брежневой

В интернете появился список условий и требований (райдер) украинской певицы Веры Брежневой перед выступлением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash, для проведения выступления перед русскоязычной публикой на новогодних корпоративах, артистка требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и отключения всех камер на сцене и в гримерке.

"Водителю запрещено душиться и разговаривать на протяжении всей поездки", – говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, для исполнительницы особенно важны отсутствие посторонних людей и темнота за кулисами. А вот в гримерке все стандартно: чай, имбирь, лимончик, мята, мед, фрукты.

Уточняется, что выступление для русскоязычных корпоративов обойдется в 50 тыс. евро + 25 тыс. на расходы. Но главное условие – соблюдение полной конфиденциальности.

Отметим, что артистка планирует приехать выступить в Астане и Алматы. Об этом она опубликовала информацию в социальной сети.





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