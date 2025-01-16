Вера Брежнева вернулась в Украину
Фото: Instagram/phototourkarpiy
Известная украинская поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева, которая с 2022 года проживает в Италии, вернулась на родину, сообщает Zakon.kz.
Этому свидетельствует новая публикация 42-летней артистки, сделанная в Instagram 16 января 2025 года.
"Незабываемые дни на западе Украины", – написала под снимками и видео Вера Брежнева.
Из геолокации, которую отметила экс-солиста группы "ВИА Гра", следует, что она побывала в селе Яворов, расположенном в Ивано-Франковской области Украины.
Фолловеры, как всегда, закидали Брежневу комплиментами, и поблагодарили ее за красоту, любовь и добро:
- "Отлично, Вера".
- "Снежная королева".
- "Чудесные фото и видео".
- "Фото – ходячий позитив".
- "Сказочные фото, Вера. И место сказочное".
- "Невероятные и такие легкие фото, спасибо за красоту, любовь и добро, которое вы излучаете".
22 декабря 2024 года Вера Брежнева поделилась кадрами откровенной фотосессии, которые собрали шквал эмоций.
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