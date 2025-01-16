Вера Брежнева вернулась в Украину

Известная украинская поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева, которая с 2022 года проживает в Италии, вернулась на родину, сообщает Zakon.kz.

Этому свидетельствует новая публикация 42-летней артистки, сделанная в Instagram 16 января 2025 года.

"Незабываемые дни на западе Украины", – написала под снимками и видео Вера Брежнева.

Из геолокации, которую отметила экс-солиста группы "ВИА Гра", следует, что она побывала в селе Яворов, расположенном в Ивано-Франковской области Украины.

Фолловеры, как всегда, закидали Брежневу комплиментами, и поблагодарили ее за красоту, любовь и добро:

"Отлично, Вера".

"Снежная королева".

"Чудесные фото и видео".

"Фото – ходячий позитив".

"Сказочные фото, Вера. И место сказочное".

"Невероятные и такие легкие фото, спасибо за красоту, любовь и добро, которое вы излучаете".

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