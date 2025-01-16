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Культура и шоу-бизнес

Вера Брежнева вернулась в Украину

Вера Брежнева вернулась в Украину, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 13:54 Фото: Instagram/phototourkarpiy
Известная украинская поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева, которая с 2022 года проживает в Италии, вернулась на родину, сообщает Zakon.kz.

Этому свидетельствует новая публикация 42-летней артистки, сделанная в Instagram 16 января 2025 года.

"Незабываемые дни на западе Украины", – написала под снимками и видео Вера Брежнева.

Из геолокации, которую отметила экс-солиста группы "ВИА Гра", следует, что она побывала в селе Яворов, расположенном в Ивано-Франковской области Украины.

Фолловеры, как всегда, закидали Брежневу комплиментами, и поблагодарили ее за красоту, любовь и добро:

  • "Отлично, Вера".
  • "Снежная королева".
  • "Чудесные фото и видео".
  • "Фото – ходячий позитив".
  • "Сказочные фото, Вера. И место сказочное".
  • "Невероятные и такие легкие фото, спасибо за красоту, любовь и добро, которое вы излучаете".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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