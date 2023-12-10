Митинги против открытия центра для беженцев прошли в Германии
Фото: pixabay
На востоке Германии прошли демонстрации, направленные против размещения беженцев в бывшей больнице Висмут, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Der Spiegel, в акции участвовали более 1200 человек.
"Они против запланированного размещения беженцев: более 1200 человек собрались в Гере в субботу на демонстрацию правых", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также был организован автопробег против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. В автопробеге приняли участие 73 автомобиля и более 150 человек.
Ранее сообщалось, что антииммигрантские демонстрации проходят в Ирландии.
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