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Митинги против открытия центра для беженцев прошли в Германии

Германия Фото: pixabay
На востоке Германии прошли демонстрации, направленные против размещения беженцев в бывшей больнице Висмут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Der Spiegel, в акции участвовали более 1200 человек.

"Они против запланированного размещения беженцев: более 1200 человек собрались в Гере в субботу на демонстрацию правых", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также был организован автопробег против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. В автопробеге приняли участие 73 автомобиля и более 150 человек.

Ранее сообщалось, что антииммигрантские демонстрации проходят в Ирландии.

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