Антииммигрантские демонстрации проходят в Ирландии, армия стягивает силы
По информации Telegram-канал "Срочно, сейчас" в столице Ирландии протестующие сожгли вагон метро.
Telegram-канал "Протесты в мире" сообщает, что в Дублине появилась военная техника, полиция не может оказывать сопротивление радикальным правым, которые устроили беспорядки.
Telegram-канал Mash сообщает о горящих автобусах, погромах и фейерверках.
Началось всё после того, как вечером возле одной из школ города мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. В их числе: трое детей. Далее по соцсетям разошлась информация, что нападавший - гражданин Алжира. Причём пока она официально не подтвердилась, но людей было не остановить. Ведь накопилось - недавно они протестовали против беженцев. В том числе, украинских.
Сейчас известно как минимум об одном раненом полицейском, сожжённых автобусе и машине правоохранителей.