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Антииммигрантские демонстрации проходят в Ирландии, армия стягивает силы

Антииммигрантские демонстрации проходят в Ирландии, армия стягивает силы Фото: скриншот с видео
В Дублине протестуют против мигрантов. Митингующие требуют ужесточить правила въезда в Ирландию и разобраться с принимаемыми беженцами. Все это происходит после нападения алжирца на прохожих и детей, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канал "Срочно, сейчас" в столице Ирландии протестующие сожгли вагон метро.


Telegram-канал "Протесты в мире" сообщает, что в Дублине появилась военная техника, полиция не может оказывать сопротивление радикальным правым, которые устроили беспорядки.

Telegram-канал Mash сообщает о горящих автобусах, погромах и фейерверках.


Началось всё после того, как вечером возле одной из школ города мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. В их числе: трое детей. Далее по соцсетям разошлась информация, что нападавший - гражданин Алжира. Причём пока она официально не подтвердилась, но людей было не остановить. Ведь накопилось - недавно они протестовали против беженцев. В том числе, украинских.

Сейчас известно как минимум об одном раненом полицейском, сожжённых автобусе и машине правоохранителей. 


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Елена Вебер
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