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Более 80 тысяч американцев остались без света из-за урагана

отключение света Фото: pixabay
Свыше 84 тысяч человек в американском штате Теннесси остались без света из-за урагана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ren.tv со ссылкой на мониторинговый сервис PowerOutage.us, также в списке городов, пострадавших от непогоды, есть Кларксвилл.

Местная полиция в социальных сетях заявила, что в связи с прошедшим торнадо экстренные службы города реагируют на большое количество вызовов.

Ранее сообщалось, что Актау настиг ураган, скорость ветра временами достигала 30 м/с. Жители города сняли на видео последствия стихии. Это сломанный пирс, который из-за шторма был поврежден и ушел под воду Каспийского моря.

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