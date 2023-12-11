Принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили пользователей Сети необычной рождественской фотооткрыткой

Фото: pxhere

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми предстали на рождественской открытке в джинсах и кедах, сообщает Zakon.kz.

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