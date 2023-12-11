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Принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили пользователей Сети необычной рождественской фотооткрыткой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили пользователей Сети необычной рождественской фотооткрыткой Фото: pxhere
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми предстали на рождественской открытке в джинсах и кедах, сообщает Zakon.kz.

Фотографию разметили на официальной странице семьи в Instagram.

"Наша семейная рождественская открытка в 2023 году", – говорится в комментарии к фото.

Автор открытки Джош Шиннер. На фотографии Миддлтон позирует рядом с мужем и детьми – принцем Луи, принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем. 

"Было так приятно делать рождественский фотопортрет принца и принцессы Уэльских и их детей в этом году. Без сомнения, одна из самых расслабленных и приятных фотоссесий, которые я когда-то проводил", –  написал он. 

Фотограф рассказал, что мило пообщался с детьми, которые научили его новым шуткам. 

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