Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку с детьми

Принц и принцесса Уэльские с детьми поздравили британцев с приближающимся Рождеством и Новым годом. Это первая открытка членов королевской четы после победы Кейт Мидлтон над раком, сообщает Zakon.kz.

Фотографии для открытки представители королевской семьи взяли со съемок ролика, в котором Кейт Миддлтон рассказала, что завершила курс лечения от рака, отмечает Page Six.

На кадрах принцесса Кейт предстала в легком летнем платье, а ее дочь Шарлотта была одета в белую блузку и летних шортах. Все три принца же снимались в голубом: Уильям в рубашке, Джордж в футболке и Луи в поло.

Подпись на открытке гласит: "Желаем всем счастливого Рождества".

Wishing everyone a very happy Christmas 🎄 pic.twitter.com/pL3t13sTlu — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 19, 2024

Рождественская открытка вышла вскоре после того, как вся семья посетила рождественскую службу Кейт в Вестминстерском аббатстве.

Ранее сообщалось, что Кейт Мидлтон показалась на публике после завершения химиотерапии.