#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
524.02
545.19
5.09
События

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку с детьми

Кейт Мидлтон, принц Уильям, Рождество, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 01:01 Фото: @KensingtonRoyal
Принц и принцесса Уэльские с детьми поздравили британцев с приближающимся Рождеством и Новым годом. Это первая открытка членов королевской четы после победы Кейт Мидлтон над раком, сообщает Zakon.kz.

Фотографии для открытки представители королевской семьи взяли со съемок ролика, в котором Кейт Миддлтон рассказала, что завершила курс лечения от рака, отмечает Page Six.

На кадрах принцесса Кейт предстала в легком летнем платье, а ее дочь Шарлотта была одета в белую блузку и летних шортах. Все три принца же снимались в голубом: Уильям в рубашке, Джордж в футболке и Луи в поло.

Подпись на открытке гласит: "Желаем всем счастливого Рождества".

Рождественская открытка вышла вскоре после того, как вся семья посетила рождественскую службу Кейт в Вестминстерском аббатстве.

Ранее сообщалось, что Кейт Мидлтон показалась на публике после завершения химиотерапии.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Поделиться новостью
Читайте также
Родители малышей жалуются на сильный холод в детсаду в Актау
События
23:17, 19 декабря 2024
Родители малышей жалуются на сильный холод в детсаду в Актау
Около трех миллионов тенге отсудила педагог из-за незаконного увольнения в Мангистау
События
22:01, 19 декабря 2024
Около трех миллионов тенге отсудила педагог из-за незаконного увольнения в Мангистау
Снежные лавины спустили взрывами на популярной трассе в ВКО
События
21:19, 19 декабря 2024
Снежные лавины спустили взрывами на популярной трассе в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: