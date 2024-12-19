Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку с детьми
Фото: @KensingtonRoyal
Принц и принцесса Уэльские с детьми поздравили британцев с приближающимся Рождеством и Новым годом. Это первая открытка членов королевской четы после победы Кейт Мидлтон над раком, сообщает Zakon.kz.
Фотографии для открытки представители королевской семьи взяли со съемок ролика, в котором Кейт Миддлтон рассказала, что завершила курс лечения от рака, отмечает Page Six.
На кадрах принцесса Кейт предстала в легком летнем платье, а ее дочь Шарлотта была одета в белую блузку и летних шортах. Все три принца же снимались в голубом: Уильям в рубашке, Джордж в футболке и Луи в поло.
Подпись на открытке гласит: "Желаем всем счастливого Рождества".
Wishing everyone a very happy Christmas 🎄 pic.twitter.com/pL3t13sTlu— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 19, 2024
Рождественская открытка вышла вскоре после того, как вся семья посетила рождественскую службу Кейт в Вестминстерском аббатстве.
Ранее сообщалось, что Кейт Мидлтон показалась на публике после завершения химиотерапии.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript