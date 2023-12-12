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Кадыров осудил спортсменов и блогеров из Чечни, которые лезут в политику

Кадыров осудил спортсменов и блогеров из Чечни, которые лезут в политику Фото: Instagram/kadyrov95_
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в отношении местных спортсменов и блогеров, которые ставят под сомнение ценности чеченского народа, необходимо проводить "жесткую работу", сообщает Zakon.kz.

Такое поручение он дал после того, как в республике отчитали за видеоролики блогеров-спортсменов Асхаба Тамаева и Арби Эмиева. Что именно власти имеют в виду под формулировкой "жесткая работа", неизвестно.

"Если ты спортсмен, прояви себя в спорте и все. В этом твоя миссия закончилась, но в политику не лезь. Некоторые принимают участие в сомнительных передачах, которые не соответствуют чеченским национальным обычаям и традициям, ради хайпа. Настоящий чеченец не будет в таком участвовать", – заявил Кадыров на расширенном совещании правительства Чечни.

Республиканский министр спорта и молодежной политики Иса Ибрагимов в очередной раз пообещал наказывать провинившихся "по всей строгости чеченских обычаев и традиций". Впервые он сделал такое заявление в ноябре, после разговора с Асхабом Тамаевым и Арби Эмиевым, которых отчитали за "сомнительные ролики" неподобающие чеченцам.

Ранее сообщалось, что на чеченского блогера Асхаба Тамаева завели дело за рекламу онлайн-казино.

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