Зеленский предложил создать оборонный хаб в ЕС, Польша ужесточила контроль на границе – ситуация в Украине

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Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил во вторник, что Польша ужесточила контроль за украинскими перевозчиками, увеличив количество проверок, сообщает Zakon.kz.

У Европы есть несколько кандидатов на вступление в ЕС, Украине еще предстоит начать переговоры, и эти сроки не будут короткими, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

Великобритания передаст Украине 23 военных катера для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг", сообщило во вторник британское минобороны.

Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Новый пакет американской военной помощи Украине в 175 млн долларов - настоящая преступная схема по выводу денег, но она не может работать бесконечно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украинская телеком-компания "Киевстар" сообщила, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". Вслед за массовыми сбоями в работе телеком-компании "Киевстар" начались проблемы у Vodafone, пишет издание "Страна" в Telegram.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар".

Численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тыс. человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью изданию Financial Times.

Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне заявил, что украинский военно-промышленный комплекс готов наращивать объемы производства техники и боеприпасов, но в очередной раз попросил у них поддержку, сообщает офис Зеленского.

В Еврокомиссии приветствовали разблокирование пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши и призвали восстановить движение на остальных КПП, подчеркнув, что это "жизненно важно".

За последние 5,5 месяцев, с тех пор как работает реестр оружия, граждане Украины получили более 137 тыс. разрешений на владение оружием.

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США и рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе.

Зеленский на встрече с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой обсудил восстановление ипотечного кредитования.

Администрация Соединенных Штатов утратит с января 2024 года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен решил значительно увеличить мощности производства боеприпасов, что позволит поддерживать Украину до 2030-х годов. Об этом сообщает Минобороны на официальном сайте.

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