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Зеленский предложил создать оборонный хаб в ЕС, Польша ужесточила контроль на границе – ситуация в Украине

ситуация в Украине Фото: pxhere
Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил во вторник, что Польша ужесточила контроль за украинскими перевозчиками, увеличив количество проверок, сообщает Zakon.kz.
  • У Европы есть несколько кандидатов на вступление в ЕС, Украине еще предстоит начать переговоры, и эти сроки не будут короткими, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
  • Великобритания передаст Украине 23 военных катера для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг", сообщило во вторник британское минобороны.
  • Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
  • Новый пакет американской военной помощи Украине в 175 млн долларов - настоящая преступная схема по выводу денег, но она не может работать бесконечно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Украинская телеком-компания "Киевстар" сообщила, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". Вслед за массовыми сбоями в работе телеком-компании "Киевстар" начались проблемы у Vodafone, пишет издание "Страна" в Telegram.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар".
  • Численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тыс. человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
  • Треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью изданию Financial Times.
  • Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне заявил, что украинский военно-промышленный комплекс готов наращивать объемы производства техники и боеприпасов, но в очередной раз попросил у них поддержку, сообщает офис Зеленского.
  • В Еврокомиссии приветствовали разблокирование пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши и призвали восстановить движение на остальных КПП, подчеркнув, что это "жизненно важно".
  • За последние 5,5 месяцев, с тех пор как работает реестр оружия, граждане Украины получили более 137 тыс. разрешений на владение оружием.
  • Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США и рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе.
  • Зеленский на встрече с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой обсудил восстановление ипотечного кредитования.
  • Администрация Соединенных Штатов утратит с января 2024 года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
  • Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен решил значительно увеличить мощности производства боеприпасов, что позволит поддерживать Украину до 2030-х годов. Об этом сообщает Минобороны на официальном сайте.

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