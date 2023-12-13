Еврокомиссия приняла директиву об иноагентах "Пакет защиты демократии"

Директива обяжет всех представителей интересов не входящих в ЕС государств регистрироваться в Реестре транспарентности Евросоюза с указанием всех полученных от иностранного государства платежей, сообщает Zakon.kz.

Проект директивы "Пакет защиты демократии" приняли в преддверии выборов 2024 года в Европарламент, сообщает ТАСС.

Cтраны ЕС получат рекомендацию создать национальные реестры для регистрации представителей интересов третьих стран.

Критические элементы, такие как имя страны, в интересах которой они действуют, и сумма денег, полученных ими из-за границы, будут в открытом доступе, чтобы обеспечить прозрачность и демократический отчет.

Юридические и физические лица, которые планируют влиять на процессы принятия решений в ЕС, будут обязаны зарегистрироваться в Реестре ПЗД. Однако Европейская комиссия разрешает европейским регуляторам скрывать информацию в реестре от широкой европейской публики по соображениям безопасности.

"Будет наивно думать, что демократия не нуждается в защите. Это не закон об иноагентах, это демократические нормы транспарентности". Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова

Согласно этому опросу, 81% европейских граждан считают внешнее вмешательство в европейскую демократию "серьезной проблемой", и эти же 81% граждан стран ЕС выступают за регистрацию всех иноагентов. 78% граждан ЕС, по оценке "Евробарометра", считают, что на политические интересы в ЕС влияет дезинформация, 72% – что кибератаки, 70% – что вмешательство стран из-за пределов Евросоюза.

