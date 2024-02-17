В России Олега Тинькова признали иноагентом

Министерство юстиции России добавил в реестр иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве считают, что Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

"Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации", – говорится в сообщении Минюста.

Также в реестр иностранных агентов включены:

актер Никита Кукушкин

литературный критик Анна Наринская

правозащитник Аслан Арцуев

философ Юлия Синеокая

В ведомстве отметили, что они также, как и Олег Тиньков, выступали против "специальной военной операции в Украине".

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