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В России Олега Тинькова признали иноагентом

В России Олега Тинькова признали иноагентом Фото: Instagram/olegtinkov
Министерство юстиции России добавил в реестр иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве считают, что Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

"Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации", – говорится в сообщении Минюста.

Также в реестр иностранных агентов включены:

  • актер Никита Кукушкин
  • литературный критик Анна Наринская
  • правозащитник Аслан Арцуев
  • философ Юлия Синеокая

В ведомстве отметили, что они также, как и Олег Тиньков, выступали против "специальной военной операции в Украине".

Ранее сообщалось, что 47-летний российский общественный деятель Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярная сова" в поселке Харп 16 февраля 2024 года. Согласно заявлению УФСИН России по ЯНАО, осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

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