Путин о мирном плане Трампа: Мяч целиком и полностью на стороне оппонентов

19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной прямой линии с гражданами и представителями СМИ, где ответил на вопрос о ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Вопрос поступил от американского канала NBC.

"Если вы отвергнете мирное предложение Трампа, будете ли вы ответственны за гибель украинцев в 2026 году?" – спросили Путина.

В ответ он заявил: "Мы не считаем себя ответственными за смерти людей. Потому что не мы начали эту войну. Она началась с госпереворота в 2014 году".

"Мы со своей стороны долго не признавали независимость ЛДНР. Но после обмана нас и нереализации минских договоренностей мы были вынуждены применить силы ВС РФ для прекращения конфликта", – продолжил Путин.

По его словам, на переговорах в Анкоридже они согласовали и практически согласились с предложениями Трампа.

"Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны... Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего – главарей киевского режима и их, в данном случае прежде всего, европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами", – заявил Путин.

Он также оценил усилия президента США в этом конфликте:

"Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как я неоднократно говорил, он делает это, на мой взгляд, абсолютно искренне".

15 декабря сообщалось, что завершен второй раунд переговоров американской и украинской делегаций в Берлине. Стороны обсудили мирный план из 20 пунктов, но переговоры завершились безрезультатно из-за нерешенных территориальных споров.