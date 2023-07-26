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Законодательство РК

Школьный учитель проводил нелегальные религиозные занятия в Петропавловске

Житель Петропавловска проводил нелегальные религиозные уроки Фото: Zakon.kz
Преподавателя одной из городских школ Петропавловска подозревают в нарушении законодательства РК о религиозной деятельности. Он тайно проводил с учениками религиозные собрания, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП СКО 26 июля, в Петропавловске полицейские уличили преподавателя одной из местных школ в незаконной миссионерской деятельности.

"Установлено, что 28-летний мужчина проводил религиозные собрания для учащихся в местах, где отсутствовали видеокамеры. У преподавателя изъяли литературу религиозного содержания и блокнот с записями проведения лекций", – говорится в сообщении ДП.

В отношении учителя собрали следственный материал по ч. 3 ст. 490 КРКоАП ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях"). Ему грозит штраф в размере 50 МРП (172,5 тысячи тенге).

Неделей ранее стало известно, что житель Туркестанской области организовал у себя дома нелегальную религиозную школу для детей и брал за "обучение" по 100 тысяч тенге с человека.

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Никита Дробны
Петропавловск
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