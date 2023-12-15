Венгрия заблокировала помощь ЕС в размере 50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи ЕС на 50 млрд евро для Украины. Это произошло спустя несколько часов после того, как лидеры стран обошли его противодействие и согласились начать переговоры с Киевом о вступлении в блок, сообщает Zakon.kz.

Саммит в Брюсселе распался после целого дня препирательств, когда венгерский лидер отказался дать зеленый свет на финансирование помощи правительству Украины в течение следующих четырех лет, сообщает The Guardian.



Остальные 26 лидеров ЕС договорились вернуться к обсуждению в начале следующего года, чтобы попытаться выработать соглашение о крайне необходимой поддержке Киева.



"С 26 странами мы согласны. На данный момент нет согласия со стороны Венгрии, но я очень уверен в следующем году". Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Орбан утверждал, что Украина не должна получать такие большие суммы из бюджета ЕС, так как она не является частью блока. Другие лидеры заверили Киев, что могут направить помощь Украине вне бюджета ЕС, если Венгрия сохранит блокаду.