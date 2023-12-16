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Убийство заложников ЦАХАЛом: в Тель-Авиве требуют отставки премьер-министра

Убийство заложников ЦАХАЛом: в Тель-Авиве требуют отставки премьер-министра Фото: pixabay
В пятницу вечером, 15 декабря, стало известно, что израильская армия ЦАХАЛ по ошибке убила трех заложников во время атаки в секторе Газа. В знак протеста на улицы Тель-Авива вышли сотни людей, требуя отставки главы правительства Израиля, сообщает Zakon.kz.

Толпа демонстрантов вышла на улицы Тель-Авива вечером в пятницу. Как сообщает издание Ynet-news, среди протестующих есть родственники трех заложников, о гибели которых в тот же день стало известно из официальных источников.

Протестующие требуют отставки действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который ранее заявил, что скорбит о случившемся.

"Вместе со всем народом Израиля я склоняю голову в глубокой скорби и оплакиваю падение трех наших дорогих сыновей, которые были похищены, среди них Йотам Хаим и Самер Фуад аль-Талалка. Это невыносимая трагедия. Сегодня вечером все государство Израиль будет скорбеть. Мое сердце сочувствует скорбящим семьям в их трудное время", – написал Нетаньяху в аккаунте Х.


В тот же день стало известно, что в ходе атаки израильская армия обороны ЦАХАЛ по ошибке убила трех заложников ХАМАСа, приняв их за боевиков. В погибших опознали 25-летнего Самера Фуад аль-Талалка, 28-летнего Йотама Хаима и 26-летнего Алона Шамриза.

Накануне Генассамблея ООН проголосовала за немедленное прекращение огня в секторе Газа.

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