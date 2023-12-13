Генассамблея ООН проголосовала за немедленное прекращение огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за немедленное прекращение огня и объявление гуманитарного перемирия в секторе Газа, где продолжаются боевые действия между Армией обороны Израиля и боевиками движения ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за немедленное прекращение огня в секторе Газа. За гуманитарное перемирие высказались 153 государства, 10 стран проголосовали против, 23 воздержались.

Против перемирия проголосовали США, Австрия, Чехия, Парагвай, Папуа – Новая Гвинея, Гватемала, Либерия, Микронезия и карликовое государство Науру. Среди стран, которые выступили в поддержку резолюции, неожиданно оказались союзники США – Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Генассамблея потребовала, чтобы все стороны конфликта немедленно заключили перемирие, соблюдали международное право, обеспечили доступ гуманитарной помощи и провели "незамедлительную выдачу заложников без всяких условий". Позиция ООН в этот раз выражена более жестко, чем в октябре, когда Генассамблея проголосовала за "гуманитарное перемирие".

Голосование прошло на фоне продолжающихся боевых действий в Газе, где потери среди населения с начала конфликта 7 октября оцениваются уже в 18 тыс. человек. Атака боевиков ХАМАС на Израиль, с которой началось очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, унесла жизни 1,2 тыс. человек.

Решения Генассамблеи политически значимы, но необязательны к исполнению – в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, куда входят 15 стран. На прошлой неделе США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля также не собираются исполнять требования ООН до тех пор, пока полностью не уничтожат ХАМАС.

Посол Израиля при Генассамблее ООН Гилад Эрдан назвал принятую резолюцию "позорной попыткой связать Израилю руки". Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд согласилась с тем, что гуманитарная ситуация в Газе плачевна, и мирное население следует защищать в соответствии с международным законодательством, но подчеркнула, что Соединенные Штаты не примут резолюцию до тех пор, пока в ней не появится пункт с решительным осуждением ХАМАС.

"Прекращение огня сейчас будет в лучшем случае временным, а в худшем – опасным. Опасным как для израильтян, которые станут целями неустанных атак, так и для палестинцев, которые заслуживают шанса на строительство лучшего общества, свободного от группировки, которая прячется за спинами невинных граждан", – заявила Линда Томас-Гринфилд.

Представитель движения ХАМАС Иззат аль-Ришк одобрил принятие резолюции и заявил, что Израиль ведет "военный геноцид и этнические чистки" в отношении жителей палестинского анклава.

Ранее 28 граждан Казахстана эвакуировали из сектора Газа. В палестинском анклаве уже действовал режим прекращения огня для обмена заложниками, но перемирие прекратилось после того, как боевики ХАМАС нарушили его условия. Все новости о конфликте между Израилем и ХАМАС – в этом сюжете.