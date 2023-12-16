Ситуация в Украине: депутат взорвал коллег из-за разногласий, в Кремле допустили, что Киев дестабилизирует ЕС

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Депутат в Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин взорвал несколько гранат во время заседания сельсовета в селе Керецки. В результате пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления, которым ни Украина, ни Молдова не соответствуют, предупредил Песков. Он назвал решение Евросоюза начать переговоры о принятии двух стран в блок "абсолютно политизированным", предназначенным для того, чтобы продемонстрировать поддержку этих государств. Подобные новые члены могут дестабилизировать блок, предупредил он. По его словам, переговоры о принятии какой-либо страны в Европейский союз (ЕС) могут длиться годами и даже десятилетиями.

Как сообщает британская газета The Telegraph, мэр Лондона Садик Хан заблокировал план по отправке в Украину автомобилей, которые в противном случае были бы утилизированы по программе Ulez. В письме, полученном The Telegraph, мэр Лондона заявил, что не позволит отправлять автомобили в зону боевых действий.

Украинское правительство на следующей неделе начинает переговоры с Европейской комиссией по подготовке следующих шагов для движения Украины в ЕС после одобрения лидерами Евросоюза начала переговоров о членстве, сообщила

Европейская комиссия выделит Украине еще 1,5 млрд евро в ближайшие дни в рамках существующих договоренностей, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по окончании саммита ЕС в Брюсселе.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил уверенность, что Европейскому союзу (ЕС) удастся договориться о выделении Украине 50 млрд евро к концу текущего года или в начале следующего. Он подчеркнул, что Киев в любом случае "получит свои деньги", сообщает ERR.

В Дарницком районе Киева снесли монумент экипажу советского бронепоезда "Таращанец", сообщило издание "Обозреватель" в Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства призывников, не вернувшихся в установленный срок из-за границы. Читайте также Садыр Жапаров заявил, что идея с изменением флага Кыргызстана принадлежит ему В российском детсаду ребенка ошпарили кипятком Скончался эмир Кувейта

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