Илон Маск предрек США серьезные проблемы
Фото: wikipedia.org
Американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что США ждут большие неприятности, если руководству страны не удастся сократить дефицит бюджета, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).
"Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги", – говорится в заявлении.
Ожидается, что Маск вместе с Вивеком Рамасвами в администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавит новое ведомство по повышению эффективности правительства.
Yes, if action is not taken to curb the deficit, America is in deep trouble.— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2024
No different than a person who gets into too much debt. https://t.co/HxBHWhcjgH
Между тем, Минфин США до этого писал, что дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долларов, что на 138 млрд долларов больше, чем в 2023 финансовом году.
Ранее сообщалось, что Маск решил создать город в Техасе.
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