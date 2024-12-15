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Мир

Илон Маск предрек США серьезные проблемы

Илон Маск предрек США серьезные проблемы, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 00:43 Фото: wikipedia.org
Американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что США ждут большие неприятности, если руководству страны не удастся сократить дефицит бюджета, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги", – говорится в заявлении.

Ожидается, что Маск вместе с Вивеком Рамасвами в администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавит новое ведомство по повышению эффективности правительства.

Между тем, Минфин США до этого писал, что дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долларов, что на 138 млрд долларов больше, чем в 2023 финансовом году.

Ранее сообщалось, что Маск решил создать город в Техасе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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