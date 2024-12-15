Илон Маск предрек США серьезные проблемы

Американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что США ждут большие неприятности, если руководству страны не удастся сократить дефицит бюджета, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги", – говорится в заявлении.

Ожидается, что Маск вместе с Вивеком Рамасвами в администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавит новое ведомство по повышению эффективности правительства.

Yes, if action is not taken to curb the deficit, America is in deep trouble.



No different than a person who gets into too much debt. https://t.co/HxBHWhcjgH — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2024

Между тем, Минфин США до этого писал, что дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долларов, что на 138 млрд долларов больше, чем в 2023 финансовом году.

Ранее сообщалось, что Маск решил создать город в Техасе.