Вечеринка в заброшенном магазине в США закончилась смертью подростков
Фото: X(Twitter)/@jfptalkin
В техасском городе Хьюстон во время стрельбы на стихийной вечеринке погибли два несовершеннолетних ребенка, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявил помощник начальника полиции Луис Менендес-Сьерра.
"16-летний мальчик скончался на месте происшествия, 13-летняя девочка скончалась в детской больнице Техаса", – заявил он.
Как пишут иностранные СМИ, также есть пострадавшие.
Согласно опубликованным данным, вечеринка была организована через соцсети в заброшенном магазине, на ней в основном были несовершеннолетние.
Правоохранители пока не располагают информацией о том, кто открыл стрельбу.
Houston, Texas - Party Hall event possibly for juveniles turned deadly,And someone failed sobriety test and going to jail -— MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) December 15, 2024
Per Scanners they were looking thru football field -
- not sure if there was 1 or 2 shooters during a Altercation pic.twitter.com/sm24Pu1lYe
Ранее сообщалось, что в Лондоне неизвестный застрелил женщину и ранил двух мужчин.
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