Вечеринка в заброшенном магазине в США закончилась смертью подростков

Об этом заявил помощник начальника полиции Луис Менендес-Сьерра.

Как пишут иностранные СМИ, также есть пострадавшие.

Согласно опубликованным данным, вечеринка была организована через соцсети в заброшенном магазине, на ней в основном были несовершеннолетние.

Правоохранители пока не располагают информацией о том, кто открыл стрельбу.

Houston, Texas - Party Hall event possibly for juveniles turned deadly,And someone failed sobriety test and going to jail -



Per Scanners they were looking thru football field -

- not sure if there was 1 or 2 shooters during a Altercation pic.twitter.com/sm24Pu1lYe