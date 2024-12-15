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Мир

Вечеринка в заброшенном магазине в США закончилась смертью подростков

двое подростков погибли на вечеринке на заброшенном складе в США, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 01:21 Фото: X(Twitter)/@jfptalkin
В техасском городе Хьюстон во время стрельбы на стихийной вечеринке погибли два несовершеннолетних ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил помощник начальника полиции Луис Менендес-Сьерра.

"16-летний мальчик скончался на месте происшествия, 13-летняя девочка скончалась в детской больнице Техаса", – заявил он.

Как пишут иностранные СМИ, также есть пострадавшие.

Согласно опубликованным данным, вечеринка была организована через соцсети в заброшенном магазине, на ней в основном были несовершеннолетние.

Правоохранители пока не располагают информацией о том, кто открыл стрельбу.

Ранее сообщалось, что в Лондоне неизвестный застрелил женщину и ранил двух мужчин.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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