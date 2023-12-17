Кораблекрушение у берегов Ливии: более 60 мигрантов утонуло

В Международной организации по миграции сообщили, что в результате кораблекрушения у берегов Ливии погиб 61 человек, сообщает Zakon.kz

По информации организации по миграции, лодка отправлялась из Ливии, всего в ней находились около 86 человек.

Среди погибших: женщины и дети.

Ранее глава нью-йоркского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела сообщила, что более 2,5 тысячи мигрантов из Африки с начала 2023 года утонули или пропали без вести в Средиземном море при попытке переправиться в Европу. По ее словам, число африканцев, желающих перебраться в Европу, значительно выросло. При этом власти Туниса ранее смогли спасти в море или перехватить 31 тысячу мигрантов, а власти Ливии - 10,6 тысячи человек.

Ранее мы сообщали, что по меньшей мере 30 мигрантов утонули после того, как лодка развалилась у южного побережья Италии.