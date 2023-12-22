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Российского посла вызвали в МИД Узбекистана из-за высказываний писателя Прилепина

писатель Фото: wikimedia
МИД Узбекистана пригласил посла России Олега Мальгинова и заявил, что предложение Захара Прилепина о присоединении республики к РФ носят заведомо провокационный характер, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Узбекистана 21 декабря пригласило посла России Олега Мальгинова, сообщили в пресс-службе МИД РУ.

"В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" с предложением о присоединении территории Узбекистана к России".МИД Узбекистана

В МИД заявили, что такого рода "необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией".

"Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшихся исторически дружественных отношениях между нашими народами".МИД РУ

В свою очередь Олег Мальгинов "со всей ответственностью" заявил, что высказывания Захара Прилепина даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства России "в отношении дружественного и независимого Узбекистана".

Посол особо подчеркнул, что "в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".

Олег Мальгинов также отметил, что в ближайшее время МИД России планирует дать комментарий по данному инциденту.

Ранее российский писатель Захар Прилепин предложил присоединить Узбекистан и другие территории бывшего СССР к России.

"Я, на самом деле, еще и стою искренне за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их просто присоединять целиком и на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь учить, а там, в Узбекистане, допустим. Я всерьез говорю, не шучу, не валяю дурака".Захар Прилепин

Он также заявил, что продолжит продвигать тему "дезавуирования документации о распаде Советского Союза".

Депутаты Узбекистана попросили МИД направить ноту и предупредили об уголовной ответственности за посягательства на конституционный строй Узбекистана.

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