Ситуация в Украине: в Киеве вновь обсудили вопрос демобилизации, В Херсоне в результате обстрела погибли люди

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Киеве рассказали, когда начнется демобилизация в Украине. Три человека погибли в результате ночного обстрела Херсона.

Демобилизация в Украине возможна только после окончания конфликта, заявил министр обороны Умеров. При этом, по его словам, власти нашли решения, чтобы находящиеся в зоне боевых действий солдаты смогли отдохнуть. Вместе с этим он заявил, что демобилизация военных не будет зависеть от количества новых мобилизованных.

Три человека погибли в результате ночного обстрела Херсона, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена, написал он в телеграм-канале. Там же, по его словам, взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний житель города.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил 24 декабря, что пришло время начать попытки найти политическое решение, чтобы положить конец войне в Украине, сообщает агентство ANSA.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в четырех областях Украины. На это указывают данные официального ресурса по оповещению населения. Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях.

В Киеве прокомментировали отказ телеведущего Алексея Печия вернуться на родину после саммита Европейского союза (ЕС). Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил в Facebook, что действия журналиста неправомерны. И.о. главы Минкульта отметил, что каждый, кто выезжает за границу, подает большой пакет документов и подписывает обязательство вернуться по завершению своих задач. На фоне сложной ситуации в Украине в вопросе мобилизации, этот случай может стать прецедентом и ограничить возможности зарубежных командировок для журналистов и представителей других профессий, связанных с поездками.

Жители Львова не хотят передавать повестки соседям, чтобы не портить отношения с ними. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин в разговоре с журналисткой Аленой Курбановой. Он обратил внимание на результаты опроса населения одного из местных популярных телеканалов, согласно которым лишь тридцать процентов респондентов готовы передать повестку соседу-уклонисту.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия одержит верх в украинском конфликте, если ЕС не мобилизует все свои возможности. Об этом сообщает The Guardian. Боррель также назвал Россию великой державой, которая "угрожает демократии" Европы.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете Times призвал западные страны увеличить военные расходы из страха перед вероятной победой России в Украине. Такое заявление он сделал на фоне сокращения финансовой поддержки Киева. Шаппс утверждает, что расходы на оборону на Западе, в том числе в Великобритании, недостаточны.

В Германии могут повысить подоходный налог, чтобы продолжать оказывать военную помощь Украине. Такая идея прозвучала на фоне прогнозов снижения экономического производства в ФРГ в 2024 году. Читайте также Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра Майя Санду объявила о планах вновь баллотироваться в президенты Молдовы Палестино-израильский конфликт: число жертв превысило 20,4 тысячи человек

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