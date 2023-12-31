Ситуация в Украине: в результате обстрела Белгорода погибли 14 человек, в Киеве будет объявлен день траура

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В пятницу были совершены удары по нескольким городам Украины. Жертвами этих ударов стали, по заявлению президента Украины Зеленского, как минимум 39 человек в крупнейших городах — Киеве, Днепре, Запорожье, Львове. На следующий день стало известно об обстреле российского города — Белгорода.

По меньшей мере 14 человек погибли в результате ударов по российскому Белгороду. В Киеве говорят, что мишенью были военные объекты, однако "из-за непрофессиональных действий российской ПВО обломки упали в центре города".

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после обстрела Белгорода, потребовав, чтобы на встрече обязательно присутствовал представитель Чехии. Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли удар по городу двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала обстрел Белгорода "терактом ВСУ", за которым "стоит Британия".

Заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 00.00 по Москве, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как сообщают Украинские СМИ, в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и домов, известно о восьми пострадавших.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем заявил, что Варшава будет жестче реагировать на нарушения своего воздушного пространства, сообщает "Европейская правда".

Великобритания предоставит Киеву около 200 ракет для систем ПВО, чтобы помочь защитить гражданское население и инфраструктуру от российских беспилотников и бомбардировок, заявило британское Министерство обороны.

Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор за государственную измену 18-летнему фигуранту, который собирал информацию о войсковой части Майкопа для представителя иностранного государства будучи несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе суда. Читайте также Число погибших выросло до 14 человек: ООН осудила удар по российскому Белгороду Минздрав Газы сообщил о более чем 21,6 тысячи погибших с начала войны с Израилем ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Алиева на пост президента

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