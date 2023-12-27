Подросток в США застрелил сестру после ссоры из-за новогодних подарков

В американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил старшую сестру после ссоры, которая разгорелась из-за покупки подарков на Рождество, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News 27 декабря, 14-летний подросток отправился в торговый центр вместе с матерью, 15-летним братом, 23-летней сестрой и племянниками. В магазине он поссорился с братом из-за подарков на Рождество.

"У них начался один из тех семейных скандалов, когда все выясняют, кому что подарили и на какую сумму, и в этом торговом центре разгорелась нешуточная ссора", – пояснил шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери.

Семья отправилась домой к бабушке, но и там подростки продолжили ссориться. В какой-то момент 14-летний мальчик схватил полуавтоматический пистолет, прицелился в брата и пригрозил, что выстрелит ему в голову. Родственники выставили буйного подростка за дверь. Снаружи в тот момент находилась старшая сестра обоих мальчиков, которая попыталась успокоить брата и убедить его, что на Рождество не нужно устраивать такие сцены.

В ответ разъяренный подросток начал оскорблять сестру и пригрозил, что "пристрелит ее и ее ребенка". В какой-то момент, размахивая оружием, он действительно спустил курок. Пуля попала 23-летней женщине в грудь, пробив оба легких. Второй подросток, услышав выстрел, выскочил из дома с еще одним пистолетом и тоже выстрелил, ранив брата в живот, после чего выбросил оружие в мусорный бак и сбежал.

Старшую сестру подростков доставили в больницу, но было уже поздно: врачи лишь констатировали смерть. 14-летнего мальчика, который устроил перестрелку, прооперировали, он находится в больнице в стабильном состоянии. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, насилии в отношении ребенка (из-за угроз племяннику) и незаконном владении оружием.

Второго подростка, 15 лет, позже задержали дома у родственников. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и попытке скрыть вещественные доказательства.

Полиция выяснила, что обоих подростков ранее уже задерживали за кражи из автомобилей.

"Эти мальчишки 14 и 15 лет постоянно таскали с собой пистолеты. И вот что случается, когда молодые правонарушители носят оружие. Их что-то возмущает, они не знают, как решить проблему и начинают просто палить друг в друга", – заявил шериф Гуалтьери.

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