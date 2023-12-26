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История из фильма "Один дома" повторилась в реальности

zakon.kz Фото: zakon.kz
Курьезная история, напоминающая сюжетный поворот из фильма "Один дома-2", произошла в США. Шестилетний мальчик ошибся самолетом и улетел в другой штат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, шестилетний Каспер должен был отправиться из Филадельфии в штате Пенсильвания на рождественские каникулы к бабушке во Флориду. Но в аэропорту мальчика по ошибке направили на другой рейс.

Вместо Форт-Майерса, куда должен был прилететь Каспер, он прибыл в Орландо – город почти в 160 км от места назначения. При этом его багаж благополучно доставили в Форт-Майерс.

Поняв, что произошла ошибка, ребенок не растерялся и позвонил бабушке из аэропорта. Женщине пришлось срочно отправляться за внуком на автомобиле. В авиакомпании Spirit Airlines, сотрудники которой посадили Каспера не на тот рейс, пообещали компенсировать ей затраты на это незапланированное путешествие и принесли семье мальчика извинения за допущенную оплошность.

Для Каспера этот полет на самолете стал первым в жизни. Англоязычные СМИ уже назвали эту историю "сиквелом "Один дома", только в Филадельфии".

Ранее в Актау нашли потерявшегося мальчика, которого искали с 17 декабря.

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