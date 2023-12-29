Ученые заявили, что человечеству может угрожать олений зомби-вирус

Американские ученые нашли первого оленя, зараженного инфекцией, которая превращает животных в подобие зомби. Теперь они опасаются, что вирус может преодолеть видовой барьер, а значит, начать заражать и людей, передает Zakon.kz

Как пишет The Guardian инфицированного оленя обнаружили в Йеллоустоунском нацпарке. В сообщении также говорится, что смертельное заболевание — это один из видов коровьего бешенства, который поражает мозг оленей. Он заставляет их бесцельно бродить по округе, пока те не потеряют силы. Животное перестает реагировать на внешние раздражители и не боится людей.

Один из возможных сценариев, ведущих к заражению людей, связан с употреблением больных животных в пищу. По некоторым оценкам, в 2017 году американские охотники подстрелили и съели от семи до 15 тысяч больных оленей, и с тех пор эта цифра каждый год росла на 20 процентов. Появление хронической изнуряющей болезни в Йеллоустоуне может ускорить этот процесс.

Заболевание уже распространилось на более чем 31 штат США, две зарубежные провинции и Южную Корею. Специалисты с осени советовали не употреблять в пищу мясо оленей.

Ранее ВОЗ рекомендовала усилить защиту населения на фоне распространения нового вариант коронавируса JN.1. Уточняется, что заболевание стремительно разносится по миру и настолько заразно, что ВОЗ отнесла новый вариант к "представляющим интерес".