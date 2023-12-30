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Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом Украины по Белгороду Фото: МЧС РФ
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила 30 декабря 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Zakon.kz.

Владимиру Путину доложили об ударе по жилым кварталам Белгорода, сообщается на сайте Кремля.

"По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", — сказано в сообщении.

МЧС России сообщило о том, что по данным на 18:00 по Москве погибшими в результате ракетного удара по Белгороду числятся 14 человек, в том числе двое детей. Число раненых достигло 108, среди них 15 детей.

Министерство обороны России в своем телеграм-канале утверждает, что был нанесен "неизбирательный комбинированный удар по городу Белгород род двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства". 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Также, по данным СМИ, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН - Россия запросила заседание Совбеза", – сказала она.

Белгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.

Расположен в 700 км к югу от Москвы, в 35 км от границы с Украиной.

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