Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду
Владимиру Путину доложили об ударе по жилым кварталам Белгорода, сообщается на сайте Кремля.
"По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", — сказано в сообщении.
МЧС России сообщило о том, что по данным на 18:00 по Москве погибшими в результате ракетного удара по Белгороду числятся 14 человек, в том числе двое детей. Число раненых достигло 108, среди них 15 детей.
Министерство обороны России в своем телеграм-канале утверждает, что был нанесен "неизбирательный комбинированный удар по городу Белгород род двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
Также, по данным СМИ, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН - Россия запросила заседание Совбеза", – сказала она.
Белгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.
Расположен в 700 км к югу от Москвы, в 35 км от границы с Украиной.