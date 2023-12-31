О чем заявил Небензя на заседании Совбеза ООН по Белгороду

В ходе заседания СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Белгород - это заранее спланированный теракт против мирного города, сообщает Zakon.kz

"Чем больше угроз будет создаваться России, тем жёстче она будет на них отвечать", - отметил Небензя на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН.

Как пишет РИА Новости Москва удивлена молчанием генсека ООН по атаке на Белгород.

Ранее в МЧС России сообщили, что по уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек.



