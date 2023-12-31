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О чем заявил Небензя на заседании Совбеза ООН по Белгороду

О чем заявил Небензя на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН по Белгороду Фото: скриншот
В ходе заседания СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Белгород - это заранее спланированный теракт против мирного города, сообщает Zakon.kz

"Чем больше угроз будет создаваться России, тем жёстче она будет на них отвечать", - отметил Небензя на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН.

Как пишет РИА Новости Москва удивлена молчанием генсека ООН по атаке на Белгород.

Ранее в МЧС России сообщили, что по уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек. 


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Елена Вебер
Россия Совет безопасности ООН
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