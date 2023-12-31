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Ситуация в Украине: Киев ввел санкции против главы наркокартеля, погранслужба усилила проверки мужчин

ситуация в Украине Фото: dpsu.gov.ua
На Украине введены санкции в отношении шести физических лиц, в том числе в отношении главы украинского наркокартеля "Химпром" Егора Буркина, указ о введении санкций опубликован на сайте Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.
  • Представители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах, сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
  • Воздушная тревога объявлена в 11 областях – Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Порядка 2 млн граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, в случае не внесения изменений в действующее постановление, с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
  • Первый заместитель спикера Верховной рады Украины и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект о мобилизации будет готов к первому чтению к середине января.
  • Украинские пограничники в минувшие сутки задержали 27 граждан, пытавшихся незаконно выехать за границу, сообщает в воскресенье Госпогранслужба.
  • Польская ассоциация гимнастики (PZG) осудила работу польской судьи Ирины Лорткипанидзе на турнире по художественной гимнастике "Небесная грация" и лишила ее судейской и тренерской лицензий, сообщается на сайте ассоциации.
  • Канцлер Министерства социальных дел Эстонии Маарьо Мяндмаа сообщил, что государство направило почти три четверти миллиона евро на психологическую помощь и социальную интеграцию украинских беженцев.
  • Украина планирует экспортировать электроэнергию в Молдову в новогоднюю ночь. В энергосистеме достаточно мощностей. Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики на своем сайте.

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