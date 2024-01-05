Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 91

По последним данным японских властей, землетрясение на полуострове Ното, которое затронуло всю префектуру Исикава и произошло 1 января, унесло жизни 91 человека, сообщает Zakon.kz.

К утру 5 января количество погибших жителей запада Японии после мощного землетрясения магнитудой в 7,6 увеличилось до 91 человека. Из них 55 человек погибли в городе Вадзима, пишет 47news.





Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.