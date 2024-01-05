Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 91

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 91 Фото: Тwitter/kyodo_english
По последним данным японских властей, землетрясение на полуострове Ното, которое затронуло всю префектуру Исикава и произошло 1 января, унесло жизни 91 человека, сообщает Zakon.kz.

К утру 5 января количество погибших жителей запада Японии после мощного землетрясения магнитудой в 7,6 увеличилось до 91 человека. Из них 55 человек погибли в городе Вадзима, пишет 47news.


Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.

Читайте также

Выборы президента России: ЦИК зарегистрировал двух кандидатов
Выборы президента России: ЦИК зарегистрировала двух кандидатов
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Иране
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Иране
актер
Умер актер из "Семнадцати мгновений весны" и "Брат 2" Константин Желдин
Мария Мельникова
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: