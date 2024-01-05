Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 91
Фото: Тwitter/kyodo_english
По последним данным японских властей, землетрясение на полуострове Ното, которое затронуло всю префектуру Исикава и произошло 1 января, унесло жизни 91 человека, сообщает Zakon.kz.
К утру 5 января количество погибших жителей запада Японии после мощного землетрясения магнитудой в 7,6 увеличилось до 91 человека. Из них 55 человек погибли в городе Вадзима, пишет 47news.
Quake death toll in central Japan tops 80, with 72-hr window closing https://t.co/ao9Bd2mRHI #disaster #japan #quake #earthquake #地震 #能登 #KyodoNewsPlus— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) January 4, 2024
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.
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