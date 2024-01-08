В Японии увеличилось число жертв серии землетрясений

Число погибших при землетрясении в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января возросло до 161, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Киодо, еще 103 человека все еще не выходят на связь.

Накануне стало известно, что более 2300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на отдаленном полуострове Ното на западе Японии в понедельник, 1 января. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 м. В итоге более 1370 домов оказались частично или полностью разрушены.

