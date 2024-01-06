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Ситуация в Украине: Германия передала Киеву новый пакет военной помощи

Война в Украине: Германия передала Киеву новый пакет военной помощи Фото: freepik
Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex. Об этом сообщает правительство Германии. Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных украинских военных в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Он сказал об этом на построении сотрудников силовых структур в Грозном, куда приехал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

  • Непал более не будет выдавать своим гражданам специальные разрешения на работу в России и Украине после гибели по меньшей мере 10 непальцев в вооруженном конфликте. Разрешение на работу позволяет рассчитывать на господдержку в экстренных случаях.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках телефонного разговора с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем отчитался своему коллеге о ситуации на фронте. Украинский министр добавил, что пригласил главу Минобороны Польши в Киев.
  • Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что власти региона готовы помочь эвакуации жителей районов области, которые чувствуют, что им грозит опасность из-за обстрелов. Гладков также сообщил, что в ночь на 5 января система ПВО сбила над Белгородом 10 воздушных целей, были ранены два человека, пострадали несколько жилых домов и более 30 автомобилей.
  • Еврокомиссия (ЕК) готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
  • Сотрудники ФСБ задержали мужчину, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, сообщил центр общественных связей ведомства.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира в Украине.
  • Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто, заявил РИА Новости источник в американском Конгрессе.
  • Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах ветеранам Великой Отечественной войны. О соответствующем документе сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. По словам Мельничук, подписанный в 1994 году в Москве документ "утратил актуальность".

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Ситуация в Украине Украина
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