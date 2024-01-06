Ситуация в Украине: Германия передала Киеву новый пакет военной помощи

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Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex. Об этом сообщает правительство Германии. Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных украинских военных в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Он сказал об этом на построении сотрудников силовых структур в Грозном, куда приехал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.





Непал более не будет выдавать своим гражданам специальные разрешения на работу в России и Украине после гибели по меньшей мере 10 непальцев в вооруженном конфликте. Разрешение на работу позволяет рассчитывать на господдержку в экстренных случаях.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках телефонного разговора с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем отчитался своему коллеге о ситуации на фронте. Украинский министр добавил, что пригласил главу Минобороны Польши в Киев.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что власти региона готовы помочь эвакуации жителей районов области, которые чувствуют, что им грозит опасность из-за обстрелов. Гладков также сообщил, что в ночь на 5 января система ПВО сбила над Белгородом 10 воздушных целей, были ранены два человека, пострадали несколько жилых домов и более 30 автомобилей.

Еврокомиссия (ЕК) готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, сообщил центр общественных связей ведомства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира в Украине.

Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто, заявил РИА Новости источник в американском Конгрессе.

Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах ветеранам Великой Отечественной войны. О соответствующем документе сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. По словам Мельничук, подписанный в 1994 году в Москве документ "утратил актуальность".

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