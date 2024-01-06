Землетрясение в Японии: число погибших выросло до 126

Число погибших в результате мощного землетрясения в Японии превысило 100. Более двухсот человек числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

В Японии продолжает расти число жертв мощного землетрясения, потрясшего страну 1 января. 6 января 2024 года власти заявили, что подтверждена гибель 126 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, однако спасатели предупреждают, что с каждым днем шансы найти выживших уменьшаются, сообщает агентство Kyodo.

Пропавшими без вести считаются более двухсот человек. Работу по их поиску затрудняют ухудшившиеся погодные условия – снег и низкие температуры.

Район продолжают трясти афтершоки, и, по словам властей, часть уже поврежденных дорог может полностью разрушиться.

Тем не менее спасатели продолжают находить выживших. Сообщается, что были локализованы 11 человек, зажатые под двумя обрушившимися домами в Анамидзу.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на отдаленном полуострове Ното на западе Японии в понедельник, 1 января.