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Глава МИД Италии: Евросоюзу нужна своя армия

Глава МИД Италии: Евросоюзу нужна своя армия Фото: pixabay
ЕС следует сформировать общие вооруженные силы для осуществления миротворческих миссий и предотвращения конфликтов, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Zakon.kz.

Европейский Союз должен создать свои объединенные вооруженные силы, чтобы иметь возможность проводить миротворческие миссии и предотвращать конфликты, заявил 7 января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью изданию La Stampa.

По его словам, создание своей армии - это "фундаментальное условие для того, чтобы проводить эффективную европейскую внешнюю политику".

"В мире, где действуют столь мощные игроки, как США, Китай, Индия, Россия, где кризисы распространяются от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, защитить итальянских, немецких, французских или словенских граждан может только нечто, уже существующее, а именно Европейский Союз", – подчеркнул Таяни.

Антонио Таяни также отметил, что более тесное сотрудничество европейских стран в области обороны - это приоритет для возглавляемой им партии "Вперед, Италия" (Forza Italia).

Нынешний глава МИД Италии занял главный партийный пост после смерти возглавлявшего партию ранее Сильвио Берлускони в 2023 году. Он также призвал реформировать руководство ЕС, упразднив посты глав Еврокомиссии и Евросовета и создав вместо них единую руководящую должность.

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