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Политика

Посол Италии в Казахстане покинул свой пост

МИД РК, посол Италии в Казахстане Марко Альберти, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко,, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 14:26 Фото: Министерство иностранных дел РК
21 декабря 2024 года заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко принял посла Италии в Казахстане Марко Альберти по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи заместитель министра выразил искреннюю признательность дипломату за его усилия по укреплению казахско-итальянского стратегического сотрудничества.

"Также он подчеркнул значительный вклад в организацию официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Италию в январе 2024 года и активизацию торгово-экономических отношений – с 2021 года товарооборот между странами увеличился с 10 до 17 млрд долларов США", – говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

Отмечена также плодотворная деятельность посла в проведении визитов в Казахстан членов правительства Италии, открытии Итальянского центра культуры в Алматы, наращивании активного диалога в сфере высшего образования, запуске прямого авиасообщения между Италией и Казахстаном, а также в ряде других важных событий.

Вклад Альберти в развитие отношений был отмечен благодарностью президента РК с вручением нагрудного значка "Барыс".

В свою очередь итальянский посол поблагодарил казахскую сторону за постоянную поддержку, теплый прием и выразил надежду на продолжение укрепления казахско-итальянского стратегического сотрудничества.

В Министерстве иностранных дел РК напомнили, что Италия является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана с удельным весом 14,4% в общем объеме внешнего товарооборота за 2023 год. С января по октябрь 2024 года двусторонний товарооборот достиг 17,4 млрд долларов США (экспорт – 16,4 млрд, импорт – 1 млрд). С 2005 года объем прямых иностранных инвестиций из Италии в Казахстан составил свыше 7,6 млрд долларов США.

Ранее заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, по каким причинам казахстанцы остаются в Сирии. Он отметил, что в стране проживают около 33 граждан нашего государства, преимущественно женщины.

Андрей Дюсупов
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