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Снизить цены на нефть для всех регионов решила Саудовская Аравия

цены на нефть Фото: pixabay
Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах, в том числе и на ключевом для Эр-Рияда азиатском рынке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, компания Saudi Aramco уменьшит стоимость топлива марки Arab Light на 1,5-2 доллара за баррель. Нефтяной гигант также сделал скидку на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

"Потребление нефти обычно снижается в феврале и марте. Этот период нефтеперерабатывающие заводы используют для закрытия некоторых предприятий на техническое обслуживание", – говорится в сообщении.

Мировые цены на нефть снизились в 2023 году впервые с 2020 года. Рынок до сих пор игнорировал обеспокоенность по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Удары хуситов в Красном море также пока не привели к перебоям в поставках и обеспокоенности потребительского рынка.

3 января сообщалось, что рекордно упали биржевые цены на нефть марки Brent.

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