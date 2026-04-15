В Казахстане может появиться новая политическая партия
Новая партия заявляет себя приверженцем прогрессивных реформ, идеи строительства Справедливого Казахстана, укрепления верховенства закона и расширение участия граждан в процессе принятия решений.
Основные цели и задачи партии "Әділет" – защита прав, свобод и интересов граждан Республики Казахстан на основе принципов новой Конституции и ценностей Справедливого Казахстана.
Фото: организационный комитет партии "Әділет"
Миссия новой организации – соблюдение положений новой Конституции, принятой на референдуме 15 марта 2026 года, всеми сторонами процесса. Новая партия объединит прогрессивную молодежь, специалистов разных профессий, жителей городов и сел, казахстанцев, готовых участвовать в реальном обеспечении интересов сограждан и справедливости для всех.
"Мы хотим консолидировать усилия всех ответственных граждан для строительства и укрепления Справедливого государства с сильной экономикой, широкими перспективами для всех, авторитетной позицией нашей страны в мировом сообществе", – сообщили в своем заявлении инициаторы.
Основываясь на ценностях СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, ТРУДОЛЮБИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ и ПРОГРЕССА, инициаторы партии озвучили следующие приоритеты:
- Обеспечение равенства возможностей для всех казахстанцев и снижение влияния клановых и региональных различий;
- Независимая, эффективная и объективная правоохранительная и судебные системы;
- Экономическая справедливость и устойчивое развитие страны.
Новая партия намерена активно взаимодействовать с гражданским обществом, экспертами и специалистами при формировании своей политической повестки.
16 апреля инициативная группа направит заявление в Министерство юстиции Казахстана о начале процедуры подготовки к регистрации, и намерена провести в ближайшее время учредительный съезд.