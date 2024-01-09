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Еще одного кандидата в президенты России зарегистрировал ЦИК

Еще одного кандидата в президенты России зарегистрировал ЦИК Фото: duma.gov.ru
Сегодня, 9 января 2024 года, Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала еще одного кандидата в президенты страны. Им стал Николай Харитонов, выдвинутый Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, решение приняли на заседании Центризбиркома.

Член ЦИК Людмила Маркина отметила, что оснований для отказа в регистрации у комиссии нет. Решение было принято единогласно, после чего председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата, поздравив его с регистрацией.

Николая Харитонова выдвинули президенты на съезде КПРФ 23 декабря 2023 года. 27 декабря он подал документы на участие в выборах в ЦИК.

КПРФ – это парламентская партия, поэтому ее представителю не нужно собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

Таким образом, Николай Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента РФ.

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