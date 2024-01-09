Еще одного кандидата в президенты России зарегистрировал ЦИК
Как пишет ТАСС, решение приняли на заседании Центризбиркома.
Член ЦИК Людмила Маркина отметила, что оснований для отказа в регистрации у комиссии нет. Решение было принято единогласно, после чего председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата, поздравив его с регистрацией.
Николая Харитонова выдвинули президенты на съезде КПРФ 23 декабря 2023 года. 27 декабря он подал документы на участие в выборах в ЦИК.
КПРФ – это парламентская партия, поэтому ее представителю не нужно собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.
Таким образом, Николай Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента РФ.
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