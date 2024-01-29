ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ.

"Принято единогласно", – объявила решение комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Владимир Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК России зарегистрировала представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).

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Для Владимира Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере. До этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы). Лучший результат был показан в 2018 году, тогда он набрал 76,69% голосов избирателей.

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Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.