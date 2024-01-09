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В Австрии кабина канатной дороги с людьми внутри сорвалась вниз

Фото: pixabay Фото: pixabay
Четыре человека пострадали во вторник утром из-за падения кабины канатной дороги на горнолыжном курорте в австрийском Тироле, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что ЧП произошло на горнолыжном курорте Хохотц. По предварительной информации, причиной случившегося стало падение дерева на трос канатной дороги.

"Кабина подъемника на канатной дороге Ачеркогель, который поднимается на высоту 2 023 метра и преодолевает около трех километров <...> сорвалась вместе с четырьмя лыжниками во вторник утром", - отмечает телеканал Oe24.

Со ссылкой на замначальника окружной полиции уточняется, что пострадавшими, предположительно, являются члены одной датской семьи.

"Мы знаем, что это отец, его сын и дочь, а также дядя", - приводит телеканал слова представителя полиции Майкла Хейда.

Отмечается, что мужчинам 44 и 47 лет, детям отца 19 и 20 лет.

На месте происшествия прибыли спасатели. Из-за инцидента работа подъемника была приостановлена. По данным полиции, жертвы были спасены с помощью вертолета и доставлены в больницу. 

Как уточняет телеканал, место крушения кабины находится посреди железной дороги на относительно пересеченной местности в лесу. 

По данным СМИ, все четыре человека, находившиеся в кабине, получили серьезные травмы, один из них борется за жизнь в отделении интенсивной терапии в Инсбруке. 

Телеканал добавил, что после спасения четырех тяжелораненых еще трое туристов из других кабин сообщили, что также пострадали в результате происшествия. По данным полиции, они получили травмы в результате раскачивания подвесного троса, при этом степень тяжести их травм пока не известна.

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