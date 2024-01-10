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В Эквадоре введен режим "внутреннего вооруженного конфликта"

В Эквадоре введён режим "внутреннего вооружённого конфликта" Фото: pixabay
Режим "внутреннего вооруженного конфликта" объявил в Эквадоре президент Даниэль Нобоа. Это случилось после того, как вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала, сообщает Zakon.kz.

По информации газета El Universo, вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. 

На кадре из прямого эфира, который опубликовало издание, видны шесть мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.

Позднее стало известно, что вооруженные люди проникли в университет Гуаякиля в Эквадоре и попытались похитить людей.

Как сообщает RT, испуганные студенты выбегали из здания. Те же, кто не успел, баррикадируются в кабинете. К месту происшествия прибыла полиция. О пострадавших не сообщается.


Ранее сообщалось о введении чрезвычайного положения и комендантского часа для установления порядка в тюрьмах. 

Как пишет Baza, все началось с побега из тюрьмы лидера группировки "Лос Чонерос" Адольфо Масияса Вильямара по кличке Фито. Фито сидел в тюрьме "Ла Рехиональ" (в тюремном комплексе находятся около 12 тысяч заключенных). Отсутствие Фито, который находился в заключении 12 лет, заметили 7 января.

Президент объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час. Члены вооруженных группировок приравнены к террористам. 

Сегодня вооруженные люди устроили несколько нападений в городе, в том числе на полицейские участки, а также захватили студию телеканала. Захват попал в прямой эфир. Люди в масках угрожали журналистам оружием, затем раздалась очередь и трансляция прервалась. Здание оцепили спецслужбы – в настоящий момент силовики штурмуют здание телеканала.


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