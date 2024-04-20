В Эквадоре объявили общенациональный режим ЧС

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране общенациональный режим ЧС на два месяца в связи с кризисом в энергетической системе, сообщает Zakon.kz.

"Объявить чрезвычайную ситуацию в связи с серьезными внутренними волнениями и общественными бедствиями на всей территории страны, вызванными чрезвычайной ситуацией в электроэнергетическом секторе, чтобы гарантировать непрерывность общественного электроэнергетического обслуживания", – цитирует текст указа Нобоа издание Expreso.

Во время ЧС будут мобилизованы армия и полиция для защиты объектов энергетики, пишет Рамблер.

Кризис в Эквадоре связан с засухой: из-за малого количества воды в водохранилищах пришлось остановить несколько ГЭС.