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В Эквадоре объявили общенациональный режим ЧС

В Эквадоре объявили общий режим ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 09:23 Фото: pixabay
Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране общенациональный режим ЧС на два месяца в связи с кризисом в энергетической системе, сообщает Zakon.kz.

"Объявить чрезвычайную ситуацию в связи с серьезными внутренними волнениями и общественными бедствиями на всей территории страны, вызванными чрезвычайной ситуацией в электроэнергетическом секторе, чтобы гарантировать непрерывность общественного электроэнергетического обслуживания", – цитирует текст указа Нобоа издание Expreso.

Во время ЧС будут мобилизованы армия и полиция для защиты объектов энергетики, пишет Рамблер.

Кризис в Эквадоре связан с засухой: из-за малого количества воды в водохранилищах пришлось остановить несколько ГЭС.

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