Крупную компенсацию получил американец за 44 года тюрьмы по ложному обвинению
Фото: pixabay
Американец Ронни Лонг получил 25 млн долларов компенсации за то, что отсидел в тюрьме 44 года по ложному приговору, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала NBC News, мужчина получил ее спустя более 3 лет после того, как его оправдали. Это вторая самая крупная компенсация за ложный приговор в истории.
"Чернокожему мужчине из Северной Каролины, который провел 44 года в тюрьме после того, как был ложно приговорен за изнасилование белой женщины, была присвоена историческая компенсация в размере 25 млн долларов", – сказано в публикации.
Как уточняется, Лонг вышел на свободу в 2020 году. Его приговор отменили после того, как власти штата на фоне протестных акций против расового насилия подали ходатайство в федеральный суд с просьбой пересмотреть приговор.
Ранее сообщалось, что в США сотрудница университета выдумала изнасилования и попала под суд.
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