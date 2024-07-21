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Американка провела в тюрьме более 40 лет из-за ложного обвинения

США, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 07:47 Фото: pixabay
В США женщина провела свыше 40 лет в тюрьме по ложному обвинению, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, Сандра Хемме отбывала пожизненное заключение в городе Чилликоте штата Огайо. Она была осуждена в 1980 году за убийство сотрудницы библиотеки в городе Сент-Джозефе штата Миссури. Адвокаты женщины в течение десятилетий подавали апелляции, доказывая невиновность подзащитной. В итоге им удалось представить убедительные доказательства, которые привели к пересмотру дела и отмене приговора.

Тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 07:47

Указатель на исправительное учреждение в Чилликоте, фото/apnews

Судья, заново рассмотревший дело, признал женщину жертвой "явной несправедливости". В своем заключении он отметил, что во время допросов Хемме находилась под воздействием седативных препаратов и отвечала на вопросы следователей односложно, что позволило сфабриковать обвинение. Оказалось, кроме ее признания, не было представлено никаких доказательств, связывающих ее с преступлением.

США, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 07:47

Сандра Хемме в 1980 году, фото/apnews

В июне суд официально признал 64-летнюю Хемме невиновной и потребовал ее освобождения, но исправительное учреждение первоначально отказалось исполнить это решение. Лишь 19 июля женщину отпустили под подписку о невыезде. После освобождения она встретилась с семьей в ближайшем парке, но отказалась от общения с журналистами.

США, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 07:47

Сандра Хемме после освобождения, фото/apnews

15 июля суд во Флориде закрыл дело против бывшего президента США Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным.

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