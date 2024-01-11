Эквадор отдаст США старую российскую и украинскую технику
Об этих планах заявил президент страны Даниэль Нобоа.
Политик не уточнил, о какой технике идет речь – военного или гражданского назначения.
Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла", однако передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов.
Как отмечено в публикации РИА Новости, по словам Нобоа, провести обмен планируется до конца января 2024 года.
"Мы получим помощь от США. Будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на 200 млн долларов", – пояснил президент в интервью местной радиостанции.
Американская помощь понадобилась властям Эквадора на фоне вспышки насилия со стороны местных преступных группировок.
Материал по теме
В стране объявлен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
Также на фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат.