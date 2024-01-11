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Эквадор отдаст США старую российскую и украинскую технику

Эквадор отдаст США старую российскую и украинскую технику Фото: Instagram/danielnoboaok
Эквадор рассчитывает обменять старую российскую и украинскую технику на современное оборудование на сумму 200 млн долларов из США, сообщает Zakon.kz.

Об этих планах заявил президент страны Даниэль Нобоа.

Политик не уточнил, о какой технике идет речь – военного или гражданского назначения.

Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла", однако передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов.

Как отмечено в публикации РИА Новости, по словам Нобоа, провести обмен планируется до конца января 2024 года.

"Мы получим помощь от США. Будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на 200 млн долларов", – пояснил президент в интервью местной радиостанции.

Американская помощь понадобилась властям Эквадора на фоне вспышки насилия со стороны местных преступных группировок.

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В стране объявлен режим "внутреннего вооруженного конфликта".

Также на фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат.

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