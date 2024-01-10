В столицу Эквадора стянули танки из-за мятежа мафии
Это связано с тем, что президент страны Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении "внутреннего вооруженного конфликта" после серии нападений.
Как отмечено в публикации Ecuavisa, глава Объединенного командования Вооруженных сил страны Хайме Вела заявил, что "каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью".
Нобоа в своем указе объявил 21 группировку террористами и поручил военным нейтрализовать их.
🔴 Informamos: El foco de los incidentes fue en la parte de los Centros Comerciales del Ahorro, El Tejar. Sector del Ipiales. pic.twitter.com/jHutlw3UFV— Defensa del Centro Histórico (@DefensaCHQ) January 9, 2024
9 января 2024 года стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми.
Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.
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Кроме того, президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.
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Также на фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат.