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В столицу Эквадора стянули танки из-за мятежа мафии

В столицу Эквадора стянули танки из-за мятежа мафии Фото: flickr
В исторический центр столицы Эквадора Кито стянули танки. Цель военных – "разместить передовые группы в стратегических точках", сообщает Zakon.kz.

Это связано с тем, что президент страны Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении "внутреннего вооруженного конфликта" после серии нападений.

Как отмечено в публикации Ecuavisa, глава Объединенного командования Вооруженных сил страны Хайме Вела заявил, что "каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью".

Нобоа в своем указе объявил 21 группировку террористами и поручил военным нейтрализовать их.

9 января 2024 года стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми.

Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

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Кроме того, президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.

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Также на фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат.

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