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Законодательство РК

Скандальный законопроект о мобилизации в Украине отправили на доработку

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Как считает депутат Рады Алексей Гончаренко, законопроект о мобилизации в его нынешнем виде нельзя было принимать. Согласно поправкам, на воинский учет должны были встать все мужчины с гражданством Украины от 18 до 60 лет. Вне зависимости от того, где они находятся. сообщает Zakon.kz.

Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект о мобилизации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как считает Гончаренко, законопроект в его нынешнем виде нельзя было принимать.

Также на решение отреагировал депутат Рады от правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то — не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации", — заявил он.

Согласно законопроекту о мобилизации, на воинский учет должны встать все мужчины с гражданством Украины от 18 до 60 лет. Вне зависимости от того, где они находятся. То есть за границей украинцы тоже смогут получить электронную повестку. Без военного билета украинским мужчинам за рубежом, вероятно, не будут оказывать консульские услуги. Это предложение правительства вызвало большой ажиотаж.

В конце декабря, когда в Раду внесли проект закона, в представительства Украины в разных странах выстроились огромные очереди. Украинцы спешат оформить внутренний или загранпаспорт, новые водительские права и другие документы, пока законопроект не вступил в силу. Ранее руководство ВСУ заявило, что планирует призвать в армию дополнительно до полумиллиона человек.

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